Во вторник, 30 сентября, в Украине будет мокро и холодно. Практически по всей стране, за исключением восточных областей, пройдут дожди. Столбики термометров днем покажут +10°...+13°, на юге и в Закарпатской области - до +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, дождь.
- В Виннице завтра будет +6°...+12°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, переменная облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+12°, дождь.
- В Одессе 30 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+16°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.
Праздник 30 сентября, приметы погоды
30 сентября - священномученика Григория. По приметам, если гром гремит, то зимой будет мало снега.