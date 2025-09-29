В большинстве областей будет всего +10°...+13°.

Во вторник, 30 сентября, в Украине будет мокро и холодно. Практически по всей стране, за исключением восточных областей, пройдут дожди. Столбики термометров днем покажут +10°...+13°, на юге и в Закарпатской области - до +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+12°, дождь.

В Одессе 30 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+16°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.

Праздник 30 сентября, приметы погоды

30 сентября - священномученика Григория. По приметам, если гром гремит, то зимой будет мало снега.

