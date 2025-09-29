Дефекты на корпусе появляются из-за изношенных металлических зарядок MagSafe.

С выходом iPhone 17 Pro и Air, многие покупатели столкнулись с неожиданной проблемой – на заднем стекле и выступающем "плато" камеры очень быстро образуются царапины и сколы. Apple уже объяснила, из-за чего появляются царапины, а сейчас в сети появилось решение того, как от дефектов можно избавиться самостоятельно.

В компании утверждают, что следы на корпусе iPhone оставляют магнитные держатели MagSafe. Все дело в том, что их металлическое кольцо со временем скалывается и оставляет следы на корпусе смартфона.

Сообщается, что Apple уже нашла решение проблемы. В ряде фирменных магазинов Apple начали устанавливать обновленные держатели с силиконовыми кольцами. Предполагается, что они должны снизить риск новых повреждений.

Впрочем, такой метод только предотвращает появление новых царапин. Для того, чтобы избавиться от тех дефектов, которые уже есть, Apple, по информации Bloomberg, обязала сотрудников магазинов протирать смартфоны раствором из воды и морской соли.

Такой же способ подойдет и для самостоятельной очистки iPhone от дефектов на задних панелях. Его проверили авторы 9to5Mac – они протерли iPhone 17 Pro водой с морской солью и говорят, что это правда помогло.

Правда, важно понимать, что так стереть можно царапины исключительно со стеклянной поверхности смартфона. А вот алюминию iPhone 17 Pro, который пришел на смену титану, использованного в iPhone 15/16 Pro, это не поможет. Поэтому единственный надежный способ защитить свой айфон от царапин – использовать чехол.

Несмотря на скандал с царапинами, запуск серии iPhone 17 сопровождается значительным ажиотажем. По информации The Information, базовую модель 2025 года буквально "сметают" с полок, из-за чего Apple в спешке наращивает производство.

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летие iPhone.

