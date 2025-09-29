Новые ограничения вступят в силу с 1 ноября.

Некоторые операторы терминалов в китайском порту Циндао, который является одним из ключевых нефтяных портов Китая, введут новые ограничения для старых танкеров, перевозящих нефть из Ирана, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ограничения будут предусматривать запрет на швартовку кораблей старше 30 лет, а также судов, которые изменили свои идентификаторы Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 ноября.

Другие суда, заходящие в порт, также будут оцениваться по профилю риска, исходя из таких факторов, как возраст и страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкеры, которые получат низкий балл, тоже попадут под новые ограничения.

"Считается, что этот шаг направлен против судов, перевозящих санкционную нефть из Ирана и других чувствительных поставщиков... По данным аналитической компании Kpler, порт Циндао рассматривается как крупный хаб для иранской нефти, поступающей в Китай", - отмечают журналисты.

То есть речь идет о борьбе с "теневым флотом".

По данным издания, введение ограничений поддержали четыре оператора порта Хуандао - части большего порта Циндао. Отмечается, что в случае отклонения заявки портовыми операторами, судну не разрешается швартоваться в этом районе в течение года.

Журналисты отмечают, что ограничения против кораблей "теневого флота" вводят после того, как в августе США наложили санкции на нефтяного оператора, расположенного в порту Циндао, заявив, что он получил иранскую нефть, которую перевозило судно, уже находящееся под санкциями Вашингтона.

В то же время старший рыночный аналитик компании Vortexa Эмма Ли отмечает, что новые меры будут иметь ограниченное влияние на импорт подсанкционной нефти в Китай.

"Порт Циндао уже теряет долю рынка в импорте нефти, которая снизилась с более 40% в 2020 году до около 20% в 2024 году, поскольку соседние порты в последние годы расширили причалы для крупнотоннажных нефтяных судов... Его роль в обработке танкеров с высокой степенью риска также относительно невелика по сравнению с другими портами Шаньдуна", - отметила эксперт.

"Теневой флот" Ирана и Россия

22 августа стало известно о новых американских санкциях в отношении международной сети компаний и судов "теневого флота" Ирана. Новые ограничения были применены из-за незаконной транспортировки подсанкционной нефти в Иран.

По данным СМИ, "теневой флот" Ирана работает на Россию. Газета Financial Times писала, что с 2019 года работает мировая танкерная сеть, которая направлена на перевозку санкционной нефти.

