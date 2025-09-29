Цены на золото и серебро бьют исторические рекорды: могут ли украинцы заработать на металле

Цена серебра достигла исторического максимума за последние 14 лет.

Биржевые цены на золото и серебро в понедельник, 29 сентября, обновили очередные исторические максимумы, сообщает платформа Trading Economics.

В частности, золото впервые в истории поднялось выше 3800 долларов за унцию (122,2 доллара за грамм). За 29 сентября динамика составила более 1%. Сообщается, что этот рост был вызван ослаблением доллара из-за опасений относительно возможного шатдауна американского правительства, а также ожиданиями относительно вероятного снижения ставок Федеральной резервной системой США.

Кроме того, неопределенности добавляют новые анонсированные пошлины американского президента, что также подталкивает цены на драгоценные металлы вверх.

В свою очередь, серебро достигло отметки в 46,5 доллара за унцию (1,5 доллара за грамм), что стало историческим максимумом за последние 14 лет. За понедельник металл прибавил в цене почти 2%.

Издание Financial Тimes отмечает, что в 2025 году золото в слитках уже подорожало на 45%. Эту тенденцию в последние месяцы усиливало и то, что западные инвесторы массово вкладывают средства в биржевые фонды, обеспеченные золотом.

Кроме того, центральные банки государств увеличивают свои запасы этого драгоценного металла, который становится привлекательной альтернативой доллару - основной резервной валюте мира.

Как сообщает Reuters, дорожают и другие драгоценные металлы. В частности, платина выросла на 1,7%, достигнув двенадцатилетнего максимума в 1595,35 доллара за унцию (51,3 доллара за грамм). Палладий же достиг 1279,46 доллара за унцию (41,14 доллара за грамм) - рост составил 0,7%.

Стоит ли покупать золото в Украине

Впрочем, у украинцев нет возможности заработать на рекордном подорожании драгоценных металлов. Как рассказал в комментарии УНИАН экономист Олег Пендзин, в Украине сейчас возможно купить в основном не монетарный металл в слитках, а ювелирные изделия, форма ценообразования по которым совершенно иная.

"Когда вы захотите продать ювелирное изделие, вы будете продавать его как лом металлов. Национальный банк в 2022 году принял постановление об особенностях валютного регулирования в особый период, и на сегодня в Украине практически невозможно продать монетарное золото. Даже производители ювелирной продукции не могут нормально покупать золото за рубежом из-за жестких ограничений по перечислению валютных средств за границу", - сказал он.

По словам Пендзина, есть большая разница между покупкой ювелирного изделия, где заложена стоимость рабочей силы, драгоценного камешка, обработки, и таким образом стоимость самого золота в изделии составляет 30-40%. Поэтому стоимость лома будет намного меньше, чем первоначальная стоимость изделия.

Что касается банковских слитков, то экономист отметил, что финучреждения самостоятельно определяют маржу, то есть разницу между ценой покупки банком и продажей покупателям, что делает покупку невыгодной.

Пендзин привел пример покупки валюты в обменниках, где размер маржи ограничивается регулятором. В ситуации же с продажей золота подобного регулирования нет.

"Национальный банк ограничивает маржу при покупке валюты, чтобы не было значительной накрутки, а в случае с монетарным золотом того нет - банк какую захочет маржу, такую и установит", - пояснил эксперт.

Цены на золото - последние новости

24 сентября золото торговалось чуть ниже рекордного уровня после трех дней роста. Инвесторы оценивали неоднозначные комментарии руководителей Федеральной резервной системы США относительно перспектив дальнейшего снижения процентных ставок, а также геополитическую напряженность вокруг России.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут вырасти почти до 5000 долларов за унцию или более 160 долларов за грамм.

