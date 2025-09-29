Вместо подарков молодожены попросили донаты для ВСУ.

Один из участников группы Курган & Agregat Евгений Володченко женился. В честь этого он открыл большой благотворительный сбор.

На днях Женя и его избранница Дина сыграли свадьбу. Об этом они сообщили в Instagram. Их праздник прошел в традиционном украинском стиле.

Жених был одет в белую вышитую рубашку с воротником-стойкой, светлые брюки и черные туфли. Образ он дополнил серым картузом и приколотой к рубашке свадебной бутоньеркой. Его возлюбленная выбрала традиционное белое платье, которое украсила белоснежным корсетом с национальной вышивкой. На руках у нее были кружевные перчатки, на ногах - оригинальные белые ботинки, а на голове - не менее интересный аксессуар - венок-корона с декоративными элементами, который напоминал свадебный головной убор в стиле украинских традиций.

Позади молодоженов можно было заметить арку, украшенную разноцветными лентами, которая создала праздничный фон и напомнила о народных свадебных обрядах. Не забыла пара и о главной украинской традиции - свадебном рушнике.

Несмотря на праздничную атмосферу, молодые супруги ни на мгновение не забыли, благодаря кому возможен их праздник. Поскольку Евгений и сам причастен к войску, он вместе с любимой решил открыть масштабный сбор на помощь ВСУ.

"В честь нашей свадьбы открываем с любимой большой сбор. Сначала нужны были ФПВ, но запрос изменился, поэтому по большей мере почти все собранные средства потратим на мавики. Хотим этот праздничный день посвятить нашим героическим воинам, потому что только благодаря им он может состояться в независимой Украине. Большое почтение, бесконечное уважение и простое человеческое спасибо за все", - написал участник группы Курган & Agregat.

