Авиакомпания Lufthansa сейчас имеет около 103 тысяч сотрудников.

Немецкий концерн Lufthansa планирует до 2030 года сократить около четырех тысяч работников, пишет Tagesschau.

Отмечается, что сокращение планируется преимущественно в Германии и за счет административных офисных должностей. Причина - цифровизация и автоматизация рабочих процессов.

В то же время профсоюз работников сферы услуг ver.di раскритиковал запланированные сокращения.

Видео дня

"Мы не согласимся на сплошное сокращение штата в Lufthansa за счет работников", - отметил представитель профсоюза Марвин Рещинский.

Кроме того, Lufthansa хочет закупить более 230 новых самолетов до 2030 года, из которых 100 будут предназначены для рейсов дальнего сообщения. Обновление флота позволит существенно сократить операционные расходы, поскольку новые самолеты требуют меньше топлива.

Компания Lufthansa - крупнейший авиаперевозчик Европы, который обеспечивает работой около 103 тыс. сотрудников.

Новости мировой авиации

С 3 ноября для всех рейсов пассажирам ирландского лоукостера Ryanair обязательно понадобится мобильное приложение с цифровым талоном. Из-за этого компанию обвинили в создании трудностей для 4 миллионов британцев, которые никогда не пользовались интернетом, а также для тех, у кого нет смартфона.

26 сентября стало известно, что австралийская авиакомпания внедрила услугу "место без соседа". Так, пассажиры на некоторых внутренних и международных рейсах могут подать заявку, чтобы место рядом с ними осталось пустым.

Вас также могут заинтересовать новости: