Генеральный директор EA Эндрю Уилсон останется на своей должности.

Electronic Arts официально подтвердила слухи, которые появились в The Wall Street Journal. Издатель договорился о сделке с рядом инвесторов, в который вошли Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и Affinity Partners. Они выкупят все акции компании за рекордные 55 миллиардов долларов.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон в заявлении назвал сделку признанием вклада всех студий издателя, создавших за последние десятилетия "одни из самых культовых франшиз в истории индустрии". Он подчеркнул, что соглашение откроет новые возможности для расширения влияния компании в сфере игр.

Также Уилсон останется на позиции генерального директора - этот момент отдельно выделили в пресс-релизе. В самой компании пока не уточняют, приведёт ли смена статуса к реструктуризации, но отмечают, что частный формат позволит гибче работать над долгосрочными стратегиями, не оглядываясь на краткосрочные ожидания акционеров.

Сделку планируют закрыть к первому кварталу 2027 финансового года, после одобрения регулирующих органов. До этого момента EA продолжит функционировать в обычном режиме как публичная компания.

Сделка оказалась одной из крупнейших в истории игровой индустрии. Например, покупка Activision Blizzard корпорацией Microsoft обошлась в 68.7 миллиардов долларов, но это была именно покупка компании, а не выкуп акций для ухода с биржи.

