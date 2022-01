Шоу появится на малых экранах уже в этом году.

В 2021 году пользователи часто выкладывали в Сеть изображения и видео со съемок сериальной адаптации The Last of Us. А вот официальные новости о шоу появлялись редко. HBO лишь объявляла об актерах, которые присоединились к касту картины. Однако теперь стало известно, что создание экранизации находится на финальных стадиях. Такой вывод напрашивается из сроков релиза сериала по The Last of Us.

Согласно данным на сайте IMDb, шоу выйдет в 2022 году. Теперь остается только дождаться официального анонса от HBO. Наверняка в ближайшее время телеканал подтвердит сроки релиза сериала. А вот точная дата выхода первого эпизода шоу пока неизвестна. Судя по прогрессу съемок, ожидать экранизацию The Last of Us лучше во второй половине 2022 года. Тем более что адаптация пока даже не обзавелась официальным трейлером.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

