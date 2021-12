Актер Ник Офферман исполнит роль Билла.

Каст экранизации The Last of Us пополнился еще одним актером. Создатели картины официально объявили, что Билла сыграет Ник Офферман. Он известен по сериалам "Парки и зоны отдыха", "Бруклин 9-9", "Фарго" и "Разрабы", а также фильмам "Я, Эрл и умирающая девушка" и "Малые часы".

Сначала об участии актера в грядущем шоу HBO проговорился Мюррей Бартлетт. Он сыграл Фрэнка – выжившего, который прячется в том же городе, что и Билл. Затем студия Naughty Dog официально объявила об участии Ника Оффермана в экранизации The Last of Us.

Напомним: персонаж актера — это старый знакомый Джоэла, к которому главный герой обратился за помощью во время своего путешествия с Элли. Билл страдает от паранойи, а его поведение намекает на проблемы с психикой. Но зато он умеет ремонтировать едва ли не любые механизмы и наловчился создавать разнообразные ловушки.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой обнаружился иммунитет к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона сериала $200 миллионов.

Автор: Назар Степорук