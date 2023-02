В ролике показали механизмы, которые сможет использовать Линк.

В рамках прямой трансляции Nintendo Direct зрителям показали первый полноценный трейлер с геймплеем The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ранее разработчики демонстрировали лишь короткие кадры с игровым процессом.

На видео сначала мелькают красоты Хайрула — мира, где происходят события проекта. Затем в трейлере раздается закадровый голос, который обещает уничтожить все и приказывает своим подопечным не оставлять никого в живых. Противостоять злу будет бессменный главный герой серии The Legend of Zelda по имени Линк.

В трейлере демонстрируется, как он сталкивается с несколькими врагами. Среди противников есть как знакомые по прошлой части особи, так и новые. Некоторые недруги будут гигантскими, например, подобие голема из свежего ролика.

Важная деталь, на которой заостряется внимание в трейлере, — это возможность применять механизмы. Линк передвигается по миру на импровизированном автомобиле и парит между небесными островами на аналоге глайдера с несколькими винтами. Однако пока непонятно, как именно главный герой получит эти машины.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

Nintendo пока раскрыла мало деталей игры, но это и не удивительно. После феноменального успеха Breath of the Wild отличные продажи Tears of the Kingdom обеспечены. Так что компании нет смысла проводить агрессивный маркетинг.

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновляются идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочует из предыдущей части, но значительно расширится. Например, Линк сможет исследовать сооружения на небесах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

