На недавнем мероприятии Nintendo Direct сбылась мечта фанатов The Legend of Zelda. Они узнали дату релиза и полное название следующей части франшизы. Как оказалось, ждать проект осталось недолго.
Разработчики из Nintendo опубликовали свежий трейлер грядущего приключенческого экшена. В ролике впервые появилось название The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Именно такой подзаголовок получил сиквел Breath of the Wild. Он выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.
В свежем трейлере сначала показали гравировку в древнем храме. На ней изображен главный герой Линк и Зельда. Затем идут геймплейные кадры с демонстрацией свежих механик. У протагониста появится летающий транспорт, и он сможет перемещать объекты во времени.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности
- Nintendo пока раскрыла мало деталей игры, но это и не удивительно. После феноменального успеха Breath of the Wild отличные продажи Tears of the Kingdom обеспечены. Так что компании нет смысла проводить агрессивный маркетинг.
- В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновляются идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.
- Мир в Tears of the Kingdom перекочует из предыдущей части, но значительно расширится. Например, Линк сможет исследовать сооружения на небесах.