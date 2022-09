Запуск игры намечен на май 2022 года.

На недавнем мероприятии Nintendo Direct сбылась мечта фанатов The Legend of Zelda. Они узнали дату релиза и полное название следующей части франшизы. Как оказалось, ждать проект осталось недолго.

Разработчики из Nintendo опубликовали свежий трейлер грядущего приключенческого экшена. В ролике впервые появилось название The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Именно такой подзаголовок получил сиквел Breath of the Wild. Он выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

В свежем трейлере сначала показали гравировку в древнем храме. На ней изображен главный герой Линк и Зельда. Затем идут геймплейные кадры с демонстрацией свежих механик. У протагониста появится летающий транспорт, и он сможет перемещать объекты во времени.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

Nintendo пока раскрыла мало деталей игры, но это и не удивительно. После феноменального успеха Breath of the Wild отличные продажи Tears of the Kingdom обеспечены. Так что компании нет смысла проводить агрессивный маркетинг.

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновляются идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочует из предыдущей части, но значительно расширится. Например, Линк сможет исследовать сооружения на небесах.

