Летом украинские хозяйки заготавливают овощи, ягоды и фрукты, чтобы в холодное время года наслаждаться самодельной домашней консервацией. Морковь по-корейски на зиму с приправой - одно из самых популярных блюд. Узнайте, как ее готовить, чтобы угодить близким.

Морковь по-корейски на зиму в банках с перцем чили

Первый рецепт точно понравится тем, кто хочет, чтобы получилась морковь острая по-корейски на зиму. Обязательно нужно добавить перец чили, который как раз и дает обжигающий вкус.

Ингредиенты:

  • полтора килограмма моркови;
  • полстакана подсолнечного масла;
  • полторы чайных ложки соли;
  • две столовых ложки сахара;
  • одна столовая ложка кориандра;
  • восемь зубчиков чеснока;
  • столовая ложка паприки;
  • пол чайной ложки черного молотого перца;
  • треть чайной ложки молотого перца чили;
  • три столовых ложки уксуса 9%.

Морковь трем на терке для корейской-моркови, если ее нет, можно использовать обычную. Перекладываем в миску, посыпаем сахаром, перемешиваем. В сотейнике нагреваем масло, не доводя до кипения. Добавляем все специи, указанные в рецепте, перемешиваем и выливаем получившуюся массу прямо в морковь. Добавляем уксус и снова перемешиваем руками, чтобы специи равномерно распределились по овощу. Оставляем на час для пропитки, потом раскладываем морковь в стерилизованные банки, закрываем крышками и убираем на хранение.

Морковь по-корейски на зиму с приправой по-корейски

Классический рецепт тертого овоща, в который добавляются все необходимые специи, чтобы зимняя заготовка на вкус была такой же, как купленная только что.

Ингредиенты:

  • полтора килограмма моркови;
  • шесть столовых ложек сахара;
  • полстакана масла;
  • три чайных ложки соли;
  • пол чайной ложки молотого черного перца;
  • пол чайной ложки молотого красного перца;
  • две чайных ложки молотого кориандра;
  • полстакана уксуса 9%.

Это второй отличный и проверенный рецепт на зиму - морковь по корейски получается очень нежной и хрустящей, а также мягкой. Сначала морковь трем на терке, выкладываем в миску и посыпаем сахаром, солью, перцем черным и красным, кориандром. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, вливаем масло и уксус. Тщательно перемешиваем руками, накрываем крышкой и убираем в холодильник на 8-10 часов. Утром достаем миску, утрамбовываем морковь в стерилизованные банки, заливая ее оставшимся маринадом. Закрываем крышками, убираем на хранение.

