Летом украинские хозяйки заготавливают овощи, ягоды и фрукты, чтобы в холодное время года наслаждаться самодельной домашней консервацией. Морковь по-корейски на зиму с приправой - одно из самых популярных блюд. Узнайте, как ее готовить, чтобы угодить близким.
Морковь по-корейски на зиму в банках с перцем чили
Первый рецепт точно понравится тем, кто хочет, чтобы получилась морковь острая по-корейски на зиму. Обязательно нужно добавить перец чили, который как раз и дает обжигающий вкус.
Ингредиенты:
- полтора килограмма моркови;
- полстакана подсолнечного масла;
- полторы чайных ложки соли;
- две столовых ложки сахара;
- одна столовая ложка кориандра;
- восемь зубчиков чеснока;
- столовая ложка паприки;
- пол чайной ложки черного молотого перца;
- треть чайной ложки молотого перца чили;
- три столовых ложки уксуса 9%.
Морковь трем на терке для корейской-моркови, если ее нет, можно использовать обычную. Перекладываем в миску, посыпаем сахаром, перемешиваем. В сотейнике нагреваем масло, не доводя до кипения. Добавляем все специи, указанные в рецепте, перемешиваем и выливаем получившуюся массу прямо в морковь. Добавляем уксус и снова перемешиваем руками, чтобы специи равномерно распределились по овощу. Оставляем на час для пропитки, потом раскладываем морковь в стерилизованные банки, закрываем крышками и убираем на хранение.
Морковь по-корейски на зиму с приправой по-корейски
Классический рецепт тертого овоща, в который добавляются все необходимые специи, чтобы зимняя заготовка на вкус была такой же, как купленная только что.
Ингредиенты:
- полтора килограмма моркови;
- шесть столовых ложек сахара;
- полстакана масла;
- три чайных ложки соли;
- пол чайной ложки молотого черного перца;
- пол чайной ложки молотого красного перца;
- две чайных ложки молотого кориандра;
- полстакана уксуса 9%.
Это второй отличный и проверенный рецепт на зиму - морковь по корейски получается очень нежной и хрустящей, а также мягкой. Сначала морковь трем на терке, выкладываем в миску и посыпаем сахаром, солью, перцем черным и красным, кориандром. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, вливаем масло и уксус. Тщательно перемешиваем руками, накрываем крышкой и убираем в холодильник на 8-10 часов. Утром достаем миску, утрамбовываем морковь в стерилизованные банки, заливая ее оставшимся маринадом. Закрываем крышками, убираем на хранение.