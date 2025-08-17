Любые махровые полотенца со временем становятся жесткими и колючими. Частая стирка меняет структуру волокон, из-за чего они теряют мягкость и пушистость. Пользоваться такими полотенцами неприятно и совсем некомфортно после душа или ванной. Однако несколько простых хитростей помогут вернуть им прежнюю нежность - эксперты рассказали, что нужно добавить при стирке полотенец, чтобы они были мягкими.
Что добавить в воду, чтобы махровые полотенца были мягкими
Все любят после расслабляющего душа или ванны укутаться в мягкое и пушистое полотенце. Но со временем даже самые хорошие полотенца теряют нежность и становятся жесткими. Махровые полотенца делают из натуральных волокон, чаще всего из хлопка. Они хорошо впитывают влагу, но при этом легко "накапливают" моющее средство, особенно если переборщить с дозировкой - именно это чаще всего приводит к жесткости и потере мягкости. Хотя есть несколько и других причин.
К счастью, этого можно избежать. Эксперт по текстилю и основательница Secret Linen Store Молли Фрешвотер (Molly Freshwater) поделилась простыми советами, которые помогут сохранить полотенца мягкими, пишет британский таблоид Express.co.uk.
- Добавьте уксус при стирке
Чтобы смягчить полотенца, добавьте во время стирки, кроме обычного моющего, 250 мл белого уксуса. Его достаточно налить прямо в барабан перед загрузкой и запустить цикл - уксус расщепляет остатки моющего средства и минеральные отложения в волокнах, из-за которых полотенца становятся жесткими.
- Стирайте при правильной температуре
Температура также играет важную роль в сохранении мягкости полотенец. Конечно, всегда есть соблазн постирать белье в горячей воде, чтобы оно стало суперчистым, но на самом деле это может сделать его жестким - горячая вода лишает натуральные волокна их мягкости.
Чтобы полотенца оставались свежими и мягкими, эксперт рекомендует стирать их при более низкой температуре, от 30 до 40°С.
- Стирайте небольшими партиями
С целью экономии мы часто полностью загружаем барабан стиральной машины, но в таком случае моющее средство и кондиционер для белья не смываются. Поэтому лучше всего стирать полотенца небольшими партиями – это позволит моющему полностью выполоскаться.
- Сушите на воздухе
Сушильная машина может быть лучшим помощником, но когда речь идет о полотенцах, то она делает их жесткими и шершавыми. Чтобы изделия оставались мягкими, используйте низкую температуру сушки или же вынимайте их из машины, когда они еще слегка влажные и развешивайте на улице.
- Встряхивайте полотенца перед сушкой и после нее
Независимо от того, где вы будете сушить изделия - в сушилке или на бельевой веревке - не поленитесь хорошо встряхнуть их перед сушкой и после этого.
Этот простой шаг помогает разрыхлить волокна и улучшить воздухопроницаемость, что помогает сохранить их мягкость. После того как полотенца высохнут, еще одно встряхивание предотвратит жесткость и сделает их пушистыми.
- Храните полотенца правильно
Слишком плотное складывание или хранение изделий под тяжелыми стопками других вещей может стать причиной сплющивания волокон, в результате чего со временем полотенца становятся жесткими.
Чтобы этого избежать, храните их в свободном состоянии, оставляя достаточно места для циркуляции воздуха.