Лучшее средство для стирки махровых полотенец, которое поможет вернуть им мягкость, есть дома у каждой хозяйки.

Любые махровые полотенца со временем становятся жесткими и колючими. Частая стирка меняет структуру волокон, из-за чего они теряют мягкость и пушистость. Пользоваться такими полотенцами неприятно и совсем некомфортно после душа или ванной. Однако несколько простых хитростей помогут вернуть им прежнюю нежность - эксперты рассказали, что нужно добавить при стирке полотенец, чтобы они были мягкими.

Напомним, ранее мы также рассказывали, нужно ли оставлять открытой дверцу стиральной машины - как делать правильно.

Что добавить в воду, чтобы махровые полотенца были мягкими

Все любят после расслабляющего душа или ванны укутаться в мягкое и пушистое полотенце. Но со временем даже самые хорошие полотенца теряют нежность и становятся жесткими. Махровые полотенца делают из натуральных волокон, чаще всего из хлопка. Они хорошо впитывают влагу, но при этом легко "накапливают" моющее средство, особенно если переборщить с дозировкой - именно это чаще всего приводит к жесткости и потере мягкости. Хотя есть несколько и других причин.

Видео дня

К счастью, этого можно избежать. Эксперт по текстилю и основательница Secret Linen Store Молли Фрешвотер (Molly Freshwater) поделилась простыми советами, которые помогут сохранить полотенца мягкими, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Добавьте уксус при стирке

Чтобы смягчить полотенца, добавьте во время стирки, кроме обычного моющего, 250 мл белого уксуса. Его достаточно налить прямо в барабан перед загрузкой и запустить цикл - уксус расщепляет остатки моющего средства и минеральные отложения в волокнах, из-за которых полотенца становятся жесткими.

Стирайте при правильной температуре

Температура также играет важную роль в сохранении мягкости полотенец. Конечно, всегда есть соблазн постирать белье в горячей воде, чтобы оно стало суперчистым, но на самом деле это может сделать его жестким - горячая вода лишает натуральные волокна их мягкости.

Чтобы полотенца оставались свежими и мягкими, эксперт рекомендует стирать их при более низкой температуре, от 30 до 40°С.

Стирайте небольшими партиями

С целью экономии мы часто полностью загружаем барабан стиральной машины, но в таком случае моющее средство и кондиционер для белья не смываются. Поэтому лучше всего стирать полотенца небольшими партиями – это позволит моющему полностью выполоскаться.

Сушите на воздухе

Сушильная машина может быть лучшим помощником, но когда речь идет о полотенцах, то она делает их жесткими и шершавыми. Чтобы изделия оставались мягкими, используйте низкую температуру сушки или же вынимайте их из машины, когда они еще слегка влажные и развешивайте на улице.

Встряхивайте полотенца перед сушкой и после нее

Независимо от того, где вы будете сушить изделия - в сушилке или на бельевой веревке - не поленитесь хорошо встряхнуть их перед сушкой и после этого.

Этот простой шаг помогает разрыхлить волокна и улучшить воздухопроницаемость, что помогает сохранить их мягкость. После того как полотенца высохнут, еще одно встряхивание предотвратит жесткость и сделает их пушистыми.

Храните полотенца правильно

Слишком плотное складывание или хранение изделий под тяжелыми стопками других вещей может стать причиной сплющивания волокон, в результате чего со временем полотенца становятся жесткими.

Чтобы этого избежать, храните их в свободном состоянии, оставляя достаточно места для циркуляции воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: