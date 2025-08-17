Раствор из дешевого аптечного средства уберет неприятный аромат "секонд-хенда" из одежды.

В магазинах б/у одежды можно собрать стильный образ за копейки. Нередко в них получается найти даже брендовые или уникальные вещи. Но их недостатком является неприятный запах, который появляется после обработки формальдегидом. Чтобы избавиться от характерного аромата и дополнительно обработать ткань, запомните, чем стирать одежду из секонд-хенда.

Как продезинфицировать одежду из секонд-хенда

Санитарная обработка ткани проводится с помощью популярного аптечного средства, применяемого для дезинсекции. Это нашатырный спирт. В 10 литрах теплой воды растворите 100 мл нашатыря. В таком растворе замочите отдельно белые и цветные вещи: натуральные - на один час, а синтетику - на три. Если запах сильный, можно оставить на ночь. Потом высушите на солнце. После такой обработки исчезнет неприятный запах, а ткань станет ярче.

Второй распространенный вариант, в чем замочить одежду из секонд-хенда, это уксусно-солевая смесь. Уксус известен антибактериальными свойствами. В 10 литров воды вмешайте стакан уксуса и пять столовых ложек соли. Замачивайте так же, как в предыдущем способе.

Также важно запомнить, как стирать одежду из секонд-хенда. А сделать это перед ношением нужно обязательно, ведь вы не знаете, сколько раз примерялись и в каких условиях хранились вещи. Постирать их рекомендуется в машинке при максимальной разрешенной на этикетке температуре. В отсек для порошка всыпьте двойную дозу, а после стирки дважды прополощите. Если после замачивания остался нежелательный аромат, добавьте в барабан машинки пару капель любого эфирного масла.

Сушить одежду лучше всего на солнечном и хорошо проветриваемом месте. Зимой ткань можно вывесить на морозный воздух на сутки - холод хорошо выветривает любые запахи.

Ранее мы рассказывали, что нельзя покупать в секонд-хенде ни в коем случае. Эти вещи либо очень сложные в уходе, либо могут быть источниками инфекций.

