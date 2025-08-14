В результате время реакции сократилось до 100 мс, что даже лучше, чем у многих про-геймеров.

YouTube-блогер Basically Homeless поделился необычным проектом – это Aim Assist нового поколения, который посылает команды не игре или контроллеру, а напрямую руке человека. Ютубер "встроил" устройство в собственную руку и попробовал поиграть в Counter-Strike 2.

Работает система следующим образом: ИИ анализирует происходящее на экране и в момент появления цели тут же посылает электрические разряды, заставляющие определенные группы мышц сокращаться таким образом, чтобы кисть сдвинулась в нужную точку. Управляет всем этим нейросетевая модель под названием YOLO (You Only Look Once).

В результате время реакции блогера сократилось до 100 мс, что даже лучше, чем у многих про-геймеров. Сам создатель описывает ощущения необычно: "Временами казалось, что компьютер полностью управляет моей рукой. Но были и моменты, когда я и вовсе не понимал, помогает ли мне система или нет".

Видео дня

При этом ютубер настаивает на том, что это не читерство, поскольку всю работу выполняют его собственные мышцы, пусть и под электрической стимуляцией. С программной стороны тоже не подкопаешься. Несмотря на это, энтузиаст призвал зрителей не повторять такие эксперименты дома.

Видео на YouTube-канале Basically Homeless:

Ранее геймер показал работу читов в Battlefield 6. Разработчики обновил античит-систему Javelin, которая теперь работает на уровне ядра, однако безрезультатно.

А в конце июля в Counter-Strike 2 вышло крупное обновление, которое затрагивает ключевые аспекты шутера – от анимаций до геймплейных механик и карт.

Вас также могут заинтересовать новости: