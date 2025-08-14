Акция продлится до 21 августа.

В магазине Epic Game Store началась очередная раздача игр. До вечера 21 августа геймеры могут пополнить свои библиотеки игрой высоко оцененной игрой в жанре "поиск предметов" и безумным симулятором курьера.

Первый проект из раздачи – черно-белая головоломка Hidden Folks с 97% положительных отзывов в Steam. Геймеры должны внимательно изучать нарисованные вручную локации, высматривая спрятанных человечков, животных или предметы. Рисунки анимированы и озвучены, а интерфейс доступен и на украинском языке.

Также в магазине раздают Totally Reliable Delivery Service, мультиплеерная игра для веселья в компании друзей. Геймеры перевоплощаются в курьеров, которым нужно доставлять посылки в разные места на карте.

Через неделю EGS геймеры смогут бесплатно получить коллекционную игру Kamaeru и мистическую головоломку Strange Horticulture. Акция продлится до 28 августа 18:00 по Киеву.

Свежий опрос Steam показал самую популярную конфигурацию геймерского ПК летом 2025 года. Звание самой популярной видеокарты вновь досталось GeForce RTX 3060, а все больше геймеров переходят на процессоры AMD и Windows 11.

