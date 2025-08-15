Игра выйдет в первом квартале 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Корейская студия Pearl Abyss, известная по онлайновой Black Desert, представила 13-минутный геймплей своего амбициозного ролевого экшена Crimson Desert, который в сети окрестили "корейским Ведьмаком". В видео продемонстрировано прохождение одной из миссий.

На протяжении всего времени зрителей радуют самыми разными механиками: от исследования открытого мира и магических способностей, позволяющие, например, летать, до динамичных сражений, в том числе и с боссом.

Вероятно, показанное в видео – часть актуальной демоверсии Crimson Desert. Ее разработчики привезут на выставку Gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 24 августа. Также экшен появится на мероприятиях PAX West и Tokyo Game Show.

Видео дня

13 минут геймплея Crimson Desert

Действие игры разворачивается в вымышленной стране Пайвелл, охваченной конфликтами и опасностями. Игрокам предстоит взять на себя роль Клиффа, борющегося за выживание в раздираемом войной регионе. Авторы обещают зрелищные битвы, разнообразные механики и огромный открытый мир.

Игра создается на движке Unreal Engine 5. Релиз Crimson Desert состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в первом квартале 2026 года, хотя изначально планировался уже этой осенью.

Если вы фанат киберпанка, рекомендуем посмотреть геймплейный трейлер Neo Berlin 2087 в духе Deus Ex и CyberPunk 2077. В этой экшен-RPG можно будет играть от 1-го и 3-го лица, а также проникать в сознание людей.

