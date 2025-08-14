Аналитики полагают, что вся индустрия перейдет на новые цены после выхода GTA VI.

Шон Лейден, в прошлом занимавший пост главы PlayStation Studios, убежден в неминуемом росте цен на игры. На протяжении последних 20 лет компаниям удавалось удерживать базовую стоимость игр на одном уровне – несмотря на инфляцию и постоянно растущие расходы на их разработку. Тем не менее, по его словам, переломный момент уже рядом: создание игр обходится слишком дорого, и этот рискованный шаг придется рано или поздно сделать.

"Стоимость разработки слишком высока. Если на создание проекта уходит свыше $200 миллиона, ваша маржа будет крайне мала, если только вы не продадите 25 млн копий. Но если вы не Rockstar, рассчитывать на такие показатели не стоит" – заявил Лейден в интервью GamesIndustry.

Крупные игроки индустрии боятся повысить цену на свою продукцию и потерять аудиторию, поэтому пытаются зарабатывать на премиальных изданиях и микротранзакциях. А порой и вовсе жертвуют частью операционного дохода и прибыли.

Собственно, когда разработка ААА-игры обходится в 200–250 миллионов долларов, издатели предпочитают не рисковать. Отсюда – нескончаемый поток сиквелов и клонов успешных хитов, а свежие идеи отправляются на дальнюю полку.

Тем не менее, начало уже положено. Nintendo стала первой компанией, которая подняла планку до $80 за игру. Готова поднять цену и Microsoft, однако игроки пока этому противятся: корпорации даже пришлось снизить стоимость The Outer Worlds 2 до $70 после массовой критики в интернете.

Аналитики прогнозируют и высокую цену для GTA VI – вплоть до $100. Есть мнение, что вся индустрия перейдет на новые цены после ее выхода. В 2020 году именно Take-Two (владелец Rockstar Games) одним из первых решился на повышение базовой цены с 60 до 70 долларов, по сути подтолкнув других издателей.

