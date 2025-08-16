Якобы кольцо в носу коровы из гоночной игры напоминает о жестоком обращении с животными.

Организация по защите животных PETA обратилась к Nintendo с просьбой изменить дизайн персонажа коровы в Mario Kart World. Конкретно активистам не понравилось кольцо в носу животного.

В заявлении PETA говорится, что кольца протыкают чувствительную носовую перегородку у коров и быков, вызывая постоянную боль и дискомфорт. В молочной промышленности также часто используют шипастые кольца, они мешают телятам сосать молоко у матери и причиняют страдания обоим животным.

По словам представителей организации, присутствие кольца в игре напоминает о жестокости реальной индустрии. В письме к Nintendo активисты призвали сделать корову "свободной и счастливой", чтобы игроки не сталкивались с визуализацией насилия над животными даже в развлекательном контенте.

