Пользователи сервиса сильнее всего хотят оценить экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера".

Если игра занимает первое место в списке самых ожидаемых релизов в Steam, то она обречена на успех. Подтверждением этому служит Stray, которая выбилась в лидеры за две недели до запуска. А после выхода в этом небольшом приключении от студии BlueTwelve был зафиксирован максимальный онлайн в размере 62 963 пользователя Steam. Недавно перечень самых ожидаемых игр в магазине обновился, и в нем изменился лидер.

На первую позицию выбилась экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Проект выйдет уже ближайшей зимой, поэтому ажиотаж вокруг него растет. Вторую позицию, увы, занимает российская игра The Day Before. Это шутер с элементами выживания, который во многом копирует The Last of Us и The Division. Важно отметить, что каждый, кто купит игру от разработчиков из РФ, профинансирует агрессора. Ведь студия Fntasctic и издательство Mytona платят средства в российский бюджет.

Третья строчка досталась экшен-RPG Starfield. В первую десятку также входят Hollow Knight: Silksong, Warhammer 40,000: Darktide сразу в двух изданиях, Frostpunk 2 и украинская S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Последняя занимает девятую позицию, а ближе к релизу в 2023 году наверняка сможет ворваться как минимум в первую тройку. Хотя здесь многое зависит от рекламной кампании и геймплейных демонстраций.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК. Позже игра заглянет на Nintendo Switch.

