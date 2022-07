Сотни тысяч пользователей хотят опробовать Stray.

В магазине цифровой дистрибуции Steam обновился список самых ожидаемых игр. На первое место вырвалось приключение про кота в городе роботов Stray от BlueTwelve Studio и Annapurna Interactive.

Почему именно этот проект оказался в лидерах рейтинга, в целом понятно. Игру показывали на многих крупных мероприятиях, например, цифровых шоу Sony. Так что широкой аудитории было несложно узнать о ее существовании.

Stray мгновенно цепляет своей концепцией: бродячий кот расследует тайны города роботов. Животные редко становятся главными героями, а здесь еще и антураж привлекает внимание.

Да и близкая дата релиза поспособствовала повышению интереса. Stray выйдет 19 июля 2022 года на ПК, PS4 и PS5. Кроме нее, заметных игр в этом месяце почти нет.

Творение BlueTwelve Studio сместило с первого места многопользовательский экшен The Day Before. На третьем месте сейчас находится Hollow Knight: Silksong, а следом идут Party Animals, Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Stray — основные подробности

Центральная цель приключенческой игры — разгадать тайны кибергорода, в котором разворачиваются все события. В проекте предстоит управлять милым котом с видом от третьего лица.

Пользователи будут общаться с андроидами, решать головоломки, участвовать в этапах скрытного прохождения и исследовать окружение. Протагонист в Stray благодаря прирожденной ловкости может путешествовать и по вертикальным сооружениям.

Главный герой в игре обзаведется соратником — небольшим роботом B-12. Он будет помогать коту преодолевать разнообразные препятствия.

