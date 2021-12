Покупатели могут получить множество интересных проектов по низким ценам.

Наряду с ежедневными раздачами в магазине Epic Games Store началась зимняя распродажа. Акция продлится до 6 января, а скидки в ее рамках достигают 75 %. Цены снизились как на хиты прошлых лет, так и на многие новинки. Например, подешевели Battlefield 2042, Far Cry 6, Jurassic World Evolution 2 и Marvel's Guardians of the Galaxy.

Epic Games также подготовила для своей аудитории приятный сюрприз. Компания раздает купоны на сумму 300 гривен. Они применяются автоматически при покупке игр стоимостью от 399 гривен. После использования одного талона на аккаунт сразу же поступает другой. Так что потенциально можно сэкономить 900 гривен на приобретении трех проектов.

Самые интересные предложения на распродаже (цены указаны без учета купона):

Far Cry 6 — 594 гривны;

Darkest Dungeon II — 386 гривен;

Jurassic World Evolution 2 — 489 гривен;

Grand Theft Auto V — 314 гривен;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;

Crysis Remastered Trilogy — 531 гривна;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривен;

SnowRunner — 285 гривен;

Riders Republic — 594 гривны;

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — 424 гривны;

Disciples: Liberation — 431 гривна;

Alan Wake Remastered — 343 гривны;

Back 4 Blood — 449 гривен;

Inscryption — 279 гривен;

Kena: Bridge of Spirits — 426 гривен.

Автор: Назар Степорук