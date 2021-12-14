Точность, которой позавидует любой пользователь.

В каждой из частей Battlefield находились фанаты, которые совершали, казалось бы, невозможные убийства. Трюк "Рендезука", когда нужно выпрыгнуть из самолета, сбить вражеский истребитель из гранатомета, а потом сесть обратно в кабину своего транспортного средства, и вовсе стал культовым. Несмотря на плохое качество Battlefield 2042, в ней тоже появились игроки, поражающие своими навыками. Один из них – посетитель форума Reddit под псевдонимом hotsaucehank. Недавно он совершил феноменальный выстрел из снайперской винтовки.Читайте такжеВ шутере Battlefield 2042 пингвины считаются боевой техникой – их можно "починить"

В ролике ниже показывается, что энтузиаст находился в засаде на крыше высотки. Игрок использовал оружие с разными модификациями и качественной оптикой. Он прицелился, рассчитал направление полета пули и совершил выстрел прямо в голову противника. Тот находился на крыше другого небоскреба на дистанции 2050 метров.

Видео доказывает, что hotsaucehank даже было сложно разглядеть модель соперника. В оптике она казалась маленькой движущейся точкой. Читы здесь ни при чем: в ролике нет следов автоматического наведения, да и на такой дистанции стороннее ПО не сработает.

Подробнее о Battlefield 2042

В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.

Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.

Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

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Автор: Назар Степорук