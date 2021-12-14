Игрок совершил в Battlefield 2042 снайперский выстрел в голову с дистанции 2 километра / фото IGN

В каждой из частей Battlefield находились фанаты, которые совершали, казалось бы, невозможные убийства. Трюк "Рендезука", когда нужно выпрыгнуть из самолета, сбить вражеский истребитель из гранатомета, а потом сесть обратно в кабину своего транспортного средства, и вовсе стал культовым. Несмотря на плохое качество Battlefield 2042, в ней тоже появились игроки, поражающие своими навыками. Один из них – посетитель форума Reddit под псевдонимом hotsaucehank. Недавно он совершил феноменальный выстрел из снайперской винтовки.Читайте такжеВ шутере Battlefield 2042 пингвины считаются боевой техникой – их можно "починить"

В ролике ниже показывается, что энтузиаст находился в засаде на крыше высотки. Игрок использовал оружие с разными модификациями и качественной оптикой. Он прицелился, рассчитал направление полета пули и совершил выстрел прямо в голову противника. Тот находился на крыше другого небоскреба на дистанции 2050 метров.

Видео доказывает, что hotsaucehank даже было сложно разглядеть модель соперника. В оптике она казалась маленькой движущейся точкой. Читы здесь ни при чем: в ролике нет следов автоматического наведения, да и на такой дистанции стороннее ПО не сработает.

Подробнее о Battlefield 2042

  • В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
  • Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
  • На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
  • Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

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Автор: Назар Степорук