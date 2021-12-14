В каждой из частей Battlefield находились фанаты, которые совершали, казалось бы, невозможные убийства. Трюк "Рендезука", когда нужно выпрыгнуть из самолета, сбить вражеский истребитель из гранатомета, а потом сесть обратно в кабину своего транспортного средства, и вовсе стал культовым. Несмотря на плохое качество Battlefield 2042, в ней тоже появились игроки, поражающие своими навыками. Один из них – посетитель форума Reddit под псевдонимом hotsaucehank. Недавно он совершил феноменальный выстрел из снайперской винтовки.Читайте такжеВ шутере Battlefield 2042 пингвины считаются боевой техникой – их можно "починить"
В ролике ниже показывается, что энтузиаст находился в засаде на крыше высотки. Игрок использовал оружие с разными модификациями и качественной оптикой. Он прицелился, рассчитал направление полета пули и совершил выстрел прямо в голову противника. Тот находился на крыше другого небоскреба на дистанции 2050 метров.
Видео доказывает, что hotsaucehank даже было сложно разглядеть модель соперника. В оптике она казалась маленькой движущейся точкой. Читы здесь ни при чем: в ролике нет следов автоматического наведения, да и на такой дистанции стороннее ПО не сработает.
Подробнее о Battlefield 2042
- В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
- Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
- На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
- Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.