Магазин Epic Games Store устроил ежедневные раздачи.

Накануне Нового года магазин Epic Games Store всегда устраивает ежедневные раздачи игр. В 2021-м эта традиция сохранилась — пользователи смогут получить в свою коллекцию сразу 15 проектов. Первым стал экшен Shenmue III, который можно добавить в библиотеку только сегодня до 18:00 по киевскому времени. Название следующей игры пока не раскрывается — оно станет известно на старте раздачи.

Инсайдер billbil-kun рассказал, что в этом году Epic Games подарит по-настоящему интересные проекты. По его словам, самые привлекательные бесплатные игры появятся в EGS 17, 19, 22, 23, 24 и 28 декабря. А 25-го числа будет главный сюрприз — по крайней мере, по мнению инсайдера. Важно отметить, что billbil-kun можно доверять. В прошлом году он правильно предсказал все проекты, которые раздали в рамках аналогичной акции в EGS. А еще он неоднократно сливал правдивую информацию об играх в PS Plus до официального анонса.

Подробнее о Shenmue III

В игре продолжается история Рё Хадзуки — японского мастера боевых искусств, который расследует гибель своего отца. На этот раз главному герою предстоит раскрыть тайну артефакта "Зеркало Феникса" и попытаться поймать потенциального убийцу.

К геймплейным особенностям Shenmue III относятся проработанная боевая система с множеством приемов, свободное исследование локаций, применение QTE, а также наличие разноплановых сторонних активностей и мини-игр.

На Metacritic (PS4-версия) проект получил 67 баллов от критиков после 78 рецензий.

Вас также могут заинтересовать эти материалы:

Автор: Назар Степорук