Во многих аспектах наблюдается паритет и даже лидерство RDR 2, хотя она вышла в 2018 году.

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits выпустил ролик, в котором сравнил Red Dead Redemption 2 и Far Cry 6 по части реализации разных элементов. Он сопоставил открытый мир, растительность, воду, освещение и многие другие аспекты. В большинстве случае наблюдается ничья или превосходство RDR 2, которая вышла в 2018 году. При этом свежему шутеру Ubisoft исполнилось всего несколько недель.

Сначала блогер сравнил воду в двух играх. Он плавал, стрелял в нее, бросал коктейли Молотова и динамит. Эффекты взрыва и круги на воде в Red Dead Redemption 2 выглядят немного реалистичнее. Хотя вполне вероятно, что такое ощущение складывается из-за стилистики Far Cry 6. В плане реализации растительности проекты отметились одинаково хорошими показателями. Игра Ubisoft даже немного лидирует, ведь в ней огонь активнее перекидывается на соседние деревья и кусты, если устроить поджог.

А вот в плане освещения Red Dead Redemption 2 явно впереди. В проекте Rockstar оно более реалистичное и приземленное, тогда как в Far Cry 6 солнечные лучи ощущаются чересчур яркими. То же самое касается физической модели — в RDR 2 она гораздо тщательнее проработана. Сравнение остальных аспектов присутствует в ролике ниже.

Детали Far Cry 6

Сюжет игры посвящен борьбе против Антона Кастильо. Дани Рохес присоединится к сопротивлению и попытается свергнуть правителя.

В проекте реализован большой открытый мир с множеством активностей. К ним относятся диверсионные миссии, спасение революционеров, зачистка аванпостов и прочее.

Far Cry 6 — это первая игра серии, где есть полноценный город. Пользователи могут прятать оружие и свободно передвигаться по нему, не привлекая внимания солдат. А еще сражения среди густой застройки должны ощущаться иначе в сравнении со стычками в естественных условиях.

Автор: Назар Степорук