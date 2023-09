Стало известно, кто будет курировать разработку нового экшена.

Французская компания-издатель видеоигр Ubisoft подтвердила, что Massive Entertainment начнет работу над новой игрой во Вселенной Tom Clancy's The Division. Та же студия работала над двумя предыдущими частями.

Будет курировать производство экшена Tom Clancy's The Division 3 Джулиан Герайти, который, как компания сообщила в своем блоге, возвращается в Ubisoft на должность исполнительного продюсера игробренда The Division.

Под наблюдением Герайти будут реализованы все проекты во франшизе The Division, включая мобильную игру Tom Clancy's The Division Resurgence и экшн-шутер Tom Clancy's The Division Heartland. Он приступит к исполнению обязанностей после релиза Star Wars Outlaws в 2024 году.

Герайти впервые присоединился к Tom Clancy's The Division в качестве заместителя креативного директора в 2014 году. Во время работы над Tom Clancy's The Division 2 уже выступал креативным директором.

Теперь Герайти должен будет создать команду для разработки Tom Clancy's The Division и сосредоточить внимание на укреплении идентичности бренда. Он утверждает. что The Division "как франшиза все еще находится на ранней стадии развития" и ставит амбициозную цель привлечь более 40 миллионов игроков.

The Division - что нужно знать об игре

Tom Clancy's The Division – это ролевая игра-экшн, действие которой происходит в недалеком будущем в Нью-Йорке, пережившем вирусную пандемию. Миссия игрока – восстановить порядок, исследовав источник вируса.

Первая часть серии, Tom Clancy's The Division была разработана Massive Entertainment и выпущена в 2016 году Ubisoft для PlayStation 4, Xbox One и Windows.

Tom Clancy's The Division получила в целом положительные отзывы (70% положительных отзывов в Steam) и в первый день продаж побила рекорды компании Ubisoft, став самой продаваемой игрой. Эта игра также является дебютом для игрового движка Snowdrop от Massive и Ubisoft.

В марте 2019 года вышло продолжение игры – Tom Clancy's The Division 2. Действие игры разворачивается уже в Вашингтоне, округ Колумбия, через шесть месяцев после событий первой части. Она получила смешанные отзывы игроков – 66% были одобрительными.

