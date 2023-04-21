Компания показала геймплей и кинематографический трейлер.

Издательство Ubisoft провело прямую трансляцию The Division Day, в рамках которой зрителям полноценно представили Tom Clancy's The Division Heartland. Это условно-бесплатный шутер с противостояниями между игроками и элементами PvE.

На шоу разработчики показали два ролика — кинематографический трейлер и обширную демонстрацию с комментариями. Первый раскрывает сюжетную подоплеку проекта. На видео рассказывается о распространении смертельного вируса в США с помощью денег от лица Маккензи Рид. Она входит в число агентов стратегического подразделения и прибыла в городок Силвер-Крик в поисках своего командира. Здесь девушка решила основать базу, и аналогичная цель ляжет на плечи каждого из игроков.

Что касается демонстрации, то в ней впервые показали геймплей и раскрыли общую концепцию Tom Clancy's The Division Heartland. Игровой процесс в проекте отсылает к режиму DMZ в Call of Duty: Warzone 2.0 и "Темным зонам" из предыдущих частей франшизы. Пользователи будут участвовать в противостояниях на карте, рассчитанной на 45 человек.

Матчи разделены на две части — дневную и ночную. В светлое время суток нужно исследовать мир, собирать экипировку и выполнять задания. А после полуночи игроки будут встречаться друг с другом и противниками под управлением искусственного интеллекта. Начнутся активные сражения, к которым понадобится готовиться. Без хорошего снаряжения прожить весь суточный цикл не удастся.

Что еще стало известно о Tom Clancy's The Division Heartland

На карте есть зараженные зоны с особо ценной экипировкой. За эту добычу будут разворачиваться главные сражения.

Пользователи вольны выбирать экипировку под свой стиль игры. В The Division Heartland предусмотрена возможность глубокой настройки персонажа.

Брать задания и хранить добытую экипировку можно на базе, которая есть у каждого игрока.

Все желающие вольны записаться на тестирование Tom Clancy's The Division Heartland по ссылке. Дата релиза шутера все еще не сообщается.

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