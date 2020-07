Над созданием The Last of Us Part II работало более 2 тысяч человек

Это крупнейший проект Sony по количеству задействованных сотрудников.

Над созданием экшена The Last of Us Part II работало 2169 человек. Это крупнейший проект Sony по количеству задействованных сотрудников.

Как отметили на форуме ResetEra, еще 163 человека, которые трудились над сиквелом The Last of Us удостоились отдельной благодарности. Итого над второй частью игры работало 2332 человека. Это больше, чем у предыдущего крупного эксклюзива Sony – игры Marvel's Spider-Man. Над экшеном про Человека-паука трудилось 2252 сотрудника. Замыкает тройку самых масштабных проектов компании, согласно данным портала MobyGames, игра Horizon: Zero Dawn – над ней работал 2141 человек.

Эксклюзивы PlayStation:

The Last of Us Part II – 2332 человека

Marvel's Spider-Man – 2252 человека

Horizon: Zero Dawn – 2141 человек

God of War – 1759 человек

Uncharted 4: A Thief's End – 1689 человек

The Order: 1886 – 1641 человек

Показатель The Last of Us Part II не является рекордным для игровой индустрии. Самые масштабные проекты по количеству задействованных сотрудников – это мультиплатформенные игры.

Мультиплатформенные игры:

Red Dead Redemption 2 – 7321 человек

Assassin's Creed Odyssey – 4582 человека

Call of Duty: Modern Warfare – 3328 человек

А вот над очень успешными эксклюзивами Nintendo работало небольшое количество сотрудников.

Эксклюзивы Nintendo:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 916 человек

Animal Crossing: New Horizons – 517 человек

Mario Kart 8 Deluxe – 326 человек

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,5 баллов от пользователей на основе рекордных 133 тысяч отзывов. Рецензию на The Last of Us Part II от УНИАН можно прочитать здесь.

