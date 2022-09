В списке есть один высокобюджетный проект.

Инсайдер billbil-kun в очередной раз не подвел. Его сведения о бесплатных сентябрьских играх для подписчиков PlayStation Plus полностью подтвердились после официального заявления Sony.

В текущем месяце пользователи действительно получат Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus и TOEM. Последняя игра предназначена только для владельцев PlayStation 5. Добавить проекты в личную библиотеку можно будет с 6 сентября по 4 октября. А до тех пор пользователям доступна августовская подборка: Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Little Nightmares.

Отдельно Sony упомянула о пополнении каталога подписки PS Plus Extra и Premium. В список новинок входят Deathloop, Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Spiritfarer: Farewell Edition и другие проекты. А перечень классики расширится за счет The Sly Collection, Syphon Filter 2 (PS1), Sly Cooper: Thieves in Time (PS3), Bentley’s Hackpack (PS3), Toy Story 3 (PSP) и Kingdom of Paradise (PSP).

Подробнее о сентябрьских бесплатных играх для подписчиков PS Plus

Need for Speed Heat — гоночная аркада от студии Ghost Games и издательства Electronic Arts. В игре реализована полноценная история о борьбе полиции с ночными гонщиками. Пользователям предстоит участвовать в легальных дневных заездах и соревноваться в незаконных состязаниях в темное время суток. Есть также открытый мир со своими активностями, множество машин, улучшение автомобилей и прочее.

Granblue Fantasy: Versus можно охарактеризовать, как смесь файтинга и RPG c анимационной стилистикой. За создание игры отвечали Cygames и Arc System Works, а издавали ее XSEED Games и Marvelous. В проекте реализованы два режима. Первый — это традиционные сражения в двухмерном режиме с выбором бойцов со своими уникальными умениями. А второй – сюжетный с элементами RPG в духе прокачки и выбора оружия. При его прохождении можно лучше узнать героев.

TOEM — это релаксирующая игра в рисованном мире от студии Something We Made. Пользователям предстоит исследовать локации, общаться с персонажами и делать красивые фотографии.

