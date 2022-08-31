Фанаты гоночных проектов должны остаться довольны.

Инсайдер billbil-kun регулярно публикует игры, которые войдут в состав месячной подборки в PS Plus, до официального анонса. И он еще ни разу не ошибся. Недавно информатор рассказал, какими проектами Sony порадует подписчиков в сентябре.

Сведениями billbil-kun традиционно поделился на французском форуме Dealabs.

По словам инсайдера, в следующую подборку войдут Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus и TOEM. Первые два проекта будут доступны на PS4 и PS5, а последний предназначен только для обладателей PlayStation 5. Добавить игры в библиотеку удастся с 6 сентября по 4 октября.

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Подробнее о сентябрьских бесплатных играх для подписчиков PS Plus

Need for Speed Heat — гоночная аркада от студии Ghost Games и издательства Electronic Arts. В игре реализована полноценная история о борьбе полиции с ночными гонщиками. Пользователям предстоит участвовать в легальных дневных заездах и соревноваться в незаконных состязаниях в темное время суток. Есть также открытый мир со своими активностями, множество машин, улучшение автомобилей и прочее.

Granblue Fantasy: Versus можно охарактеризовать, как смесь файтинга и RPG c анимационной стилистикой. За создание игры отвечали Cygames и Arc System Works, а издавали ее XSEED Games и Marvelous. В проекте реализованы два режима. Первый — это традиционные сражения в двухмерном режиме с выбором бойцов со своими уникальными умениями. А второй – сюжетный с элементами RPG в духе прокачки и выбора оружия. При его прохождении можно лучше узнать героев.

TOEM — это релаксирующая игра в рисованном мире от студии Something We Made. Пользователям предстоит исследовать локации, общаться с персонажами и делать красивые фотографии.

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