Sony объявила состав линейки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus в августе. Список получился довольно сочным и традиционно составлен из трех проектов. Это Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Little Nightmares.

Все игры будут доступны для пользователей PS4 и PS5. Первые две имеют нативные версии для PlayStation 5. Добавить августовские бесплатные проекты в свою библиотеку подписчики PS Plus любого тарифа смогут со 2 августа. А до тех пор еще остается время получить июльскую подборку: Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan и Arcadegeddon.

Подробнее о новых бесплатных играх для подписчиков PlayStation Plus

Yakuza: Like A Dragon — это экшен с пошаговыми тактическими боями от студии Ryu Ga Gotoku и издательства Sega. В игре рассказывается история Итибана Касуги — бывшего члена одной из семей якудзы. Главный герой вышел на свободу после 18 лет заточения за преступление, которого не совершал, и обнаружил, что клан его предал. Проект включает дополнительные задания, мини-игры, сбор собственной команды, прокачку и прочее. Like A Dragon стала первой частью Yakuza, где появились тактические бои.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — это ремейк двух частей серии симуляторов скейтбординга от Vicarious Visions и Activision. В играх полностью переделали графику, звучание, управление и дизайн уровней. Однако суть осталась прежней: пользователи должны кататься на локациях и совершать как можно более зрелищные трюки. Они складываются в комбинации, за которые начисляются очки. Таким способом можно устанавливать рекорды. Игра включает одиночные, кооперативные и многопользовательские режимы.

Little Nightmares представляет собой смесь хоррора и платформера от Tarsier Studios и Bandai Namco Entertainment. Игра посвящена путешествию главной героини по имени Шестая по узким трюмам и каютам судна, которое плывет в неизвестной направлении. Сюжет в проекте передается исключительно через окружение. А геймплей связан с платформинговыми сегментами и решением головоломок.

