Теперь за создание проекта отвечает Saber Interactive.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic анонсировали прошлой осенью на игровом мероприятии Sony. Зрителям показали короткий, но эпичный ролик с Дартом Реваном. За разработку проекта отвечала Aspyr Media, которая, как недавно выяснилось, не справилась со своей задачей. В результате ремейк передали другой студии.

Как сообщило издание Bloomberg в своем расследовании, за создание обновленной версии Star Wars: Knights of the Old Republic теперь отвечает Saber Interactive. Ранее эта компания отметилась выпуском World War Z, SnowRunner и Evil Dead: The Game. Она также создавала порты разных игр, например, перенесла "Ведьмака 3" на Nintendo Switch.

На прошлой неделе конгломерат Embracer Group, который владеет как Aspyr Media, так и Saber Interactive, намекнул на смену студии-разработчика ремейка KotOR. В финансовом отчете представители компании заявили, что одну ААА-игру теперь будет создавать другая команда. При этом серьезной задержки релиза не ожидается.

С какими сложностями столкнулась Aspyr Media

В конце июня бывший коллектив разработчиков ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic подготовил вертикальный срез грядущей игры, который не устроил руководство Aspyr.

После этого последовали увольнения творческого руководителя и директора по дизайну проекта – Джейсона Майнора и Бреда Принса соответственно. Лишение должностей стало для них неожиданностью.

Как заявил человек, присутствовавший не презентации вертикального среза, подготовка прототипа отняла слишком много времени и средств. При этом у ремейка KotOR все еще не было устойчивого видения.

