Переиздание одной из лучших ролевых игр по мотивам "Звездных войн" выйдет на PlayStation 5.

На презентации PlayStation Showcase 2021 студия Aspyr совместно с Lucasfilm анонсировали ремейк культовой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic.

Игра выйдет на PlayStation 5. Дата релиза на данный момент неизвестна.

Тизер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Напомним, Knights of the Old Republic или KotOR считается одной из лучших игр по вселенной "Звездных войн". Игра отличается захватывающим сюжетом, интересным миров со множеством планет, которые можно исследовать. Здесь интересные персонажи и задания с возможностью повлиять на судьбу далекой-далекой Галактики.

Изначально игра вышла в 2003 году и стала культовой среди поклонников "Звездных войн".

Автор: Сергей Коршунов