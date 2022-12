Пользователи узнают о происхождении инфекции.

С приближением премьеры сериала The Last of Us в Сети появляется все больше интересных подробностей. Недавно энтузиасты выяснили, что в сериале подробно расскажут о происхождении кордицепсной церебральной инфекции — болезни, которая привела к апокалипсису во вселенной TLoU.

На прошлой неделе HBO выпустила рекламный телевизионный ролик, в котором мелькнула женщина-ученый с частью гриба кордицепса в руке. Эту роль исполнила индонезийская актриса Кристин Хаким. То есть зрителям шоу точно подробнее расскажут о вирусе и покажут предысторию заражения.

Возможно, упомянутые детали раскроют в первом эпизоде или во флешбеках какого-то персонажа. В игре The Last of Us они отсутствовали, а история начиналась после старта пандемии.

Видео дня

Однако это еще не все подробности. Автор микроблога Naughty Dog Info собрал несколько подтверждений, которые указывают, что инфекция произошла из Индонезии. На кадрах со съемок в Калгари был замечен реквизит Министерства здравоохранения упомянутой страны.

А по мнению одного из актеров, сыгравшего полицейского, съемочная площадка, где он побывал, смоделирована по образцу Джакарты. При этом объекты на ней расположены так, чтобы отсылать где-то к 1980-м годам. Вероятнее всего, зарождение вируса и показ нулевого пациента станут одним из новых эпизодов в экранизации по сравнению с игрой.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

Вас также могут заинтересовать новости: