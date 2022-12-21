С приближением премьеры сериала The Last of Us в Сети появляется все больше интересных подробностей. Недавно энтузиасты выяснили, что в сериале подробно расскажут о происхождении кордицепсной церебральной инфекции — болезни, которая привела к апокалипсису во вселенной TLoU.
На прошлой неделе HBO выпустила рекламный телевизионный ролик, в котором мелькнула женщина-ученый с частью гриба кордицепса в руке. Эту роль исполнила индонезийская актриса Кристин Хаким. То есть зрителям шоу точно подробнее расскажут о вирусе и покажут предысторию заражения.
Возможно, упомянутые детали раскроют в первом эпизоде или во флешбеках какого-то персонажа. В игре The Last of Us они отсутствовали, а история начиналась после старта пандемии.
Однако это еще не все подробности. Автор микроблога Naughty Dog Info собрал несколько подтверждений, которые указывают, что инфекция произошла из Индонезии. На кадрах со съемок в Калгари был замечен реквизит Министерства здравоохранения упомянутой страны.
А по мнению одного из актеров, сыгравшего полицейского, съемочная площадка, где он побывал, смоделирована по образцу Джакарты. При этом объекты на ней расположены так, чтобы отсылать где-то к 1980-м годам. Вероятнее всего, зарождение вируса и показ нулевого пациента станут одним из новых эпизодов в экранизации по сравнению с игрой.
Сериал The Last of Us — сюжет и актеры
- Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.
- Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".
- Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.
- Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.
- Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.