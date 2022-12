В ролике также продемонстрировали многих персонажей.

HBO и Sony выпустили новый трейлер сериальной экранизации The Last of Us — культовой игры Naughty Dog. В ролике показали много персонажей, напряженных моментов и фрагменты вступления.

Трейлер начинается с разговора между главными героями — Джоэлом и Элли. Первый говорит, что двигаться дальше стоит ради семьи. Параллельно на экране демонстрируется, как протагонист пытался бежать со своей дочерью Сарой в начале пандемии. Элли спрашивает, считает ли Джоэл ее семьей. Однако тот называет девочку "грузом".

Затем в трейлере идет череда сцен из разных частей сериала. Зрителям показали, как Джоэл прячется от щелкунов в темном здании, встречу с каннибалами и столкновение с вооруженной бандой на грузовиках. Еще есть фрагменты из дополнения Left Behind, которые, вероятнее всего, будут подаваться во флешбэках.

В ролике также показали много персонажей. Например, в нескольких сценах присутствует Билл, знакомый Джоэла с шизофренией. А в отдельных кадрах мелькают Трой Бейкер и Эшли Джонсон. Они исполнили роли главных героев в одноименной игре. Первый стал одним из каннибалов в сериале, а вторая, как считают фанаты, — матерью Элли.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

Вас также могут заинтересовать новости: