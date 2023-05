Речь о двух культовых проектах на космическую тематику.

Вот и наступил момент, когда фильмы снимаются под вдохновением игр. В конце марта стало известно, что одна из лучших сцен в картине "Джон Уик 4" создавалась с оглядкой на The Hong Kong Massacre. А теперь похожая информация выяснилась о "Стражах Галактики 3". Ориентирами для свежей ленты стали две культовые игры.

Об этом рассказал режиссер фильма Джеймс Ганн в личном микроблоге во время общения с фанатами. Он написал: "Mass Effect и Knights of the Old Republic точно оказали влияние на "Стражей". А в следующем сообщении, Ганн согласился, что Star Wars: KotOR – это величайшая игра в истории.

В целом не странно, почему режиссер выбрал именно указанные проекты. Они входят в число культовых и считаются шедеврами в своих жанрах. Knights of the Old Republic вообще нередко называют лучшей адаптацией "Звездных войн" в игровой среде.

Mass Effect и Knights of the Old Republic: подробнее об играх

Это две экшен-RPG от студии BioWare. Обе входят в число лучших работ команды и посвящены космической тематике.

В Mass Effect сюжет демонстрирует борьбу со Жнецами в роли командора Шепарда и устранение других угроз в галактике. А геймплей включает вариативное прохождение заданий, перестрелки, прокачку и прочее.

Что касается Star Wars: Knights of the Old Republic, то игра посвящена борьбе с ситхами за 4 тысячи лет до событий в фильмах первой трилогии "Звездных войн". В проекте реализованы разнообразные локации и квесты, а также система пошаговых боев.

