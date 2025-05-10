Как отмечают комментаторы, именно такой они игру и запомнили.

На фоне релиза Oblivion Remastered TikTok заполнился контентом о переиздании, в том числе неожиданным трендом - запуском современных игр на ЭЛТ-телевизорах. Один из наиболее заметных примеров - аккаунт CRT Dream, который демонстрирует, как новые тайтлы, включая Oblivion Remastered, Bloodborne и даже трейлеры новых игр, выглядят на старых 4:3-экранах с аналоговым подключением.

Видео само по себе выглядит как любовное письмо к ретро-эпохе: мягкие, неагрессивные цвета, саундтрек в недавно нашумевшем жанре Dungeon Synth, все это подчеркивает мрачный, но романтизированный фэнтезийный настрой Oblivion.

Однако причина интереса к такому способу игры - не только ностальгия. ЭЛТ-дисплеи по-прежнему имеют технические преимущества: глубокий чёрный цвет и высокая контрастность.

Однако, запуск игр на ЭЛТ требует определённых усилий: переходников HDMI на VGA, настройки разрешения (обычно 640×480 или 800×600), изменения параметров интерфейса и иногда ручной правки конфигурационных файлов. Несмотря на это, энтузиасты считают, что результат оправдывает усилия.

Ранее мы рассказывали, что ремастер Oblivion за неделю вошёл в список самых продаваемых игр года в США. Переиздание уступает по продажам только Assassin's Creed Shadows и Monster Hunter Wilds.

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