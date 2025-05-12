По словам исполнителя роли Максимуса, с развитием персонажей торопиться не собираются.

Съемки второго сезона сериала "Фоллаут" от Amazon завершились буквально на днях, а планы на будущее хитового шоу уже расписаны на годы вперед. По словам исполнителя роли Максимуса, зрителей ждет как минимум пять сезонов.

Аарон Мотен встретился с фанатами на фестивале Comic-Con в Ливерпуле, где рассказал немного о планах Amazon. Он сообщил, что сценаристы "Фоллаута" распланировали сюжетные арки для каждого из персонажей, рассчитанные на пять-шесть сезонов. Актеры с самого начала знали, что им придется играть своих героев еще несколько лет:

"Когда я согласился участвовать в сериале, то у нас уже была отправная точка и мне также рассказали про конечную точку. Концовка с тех пор не изменилась, но это финал где-то пятого или шестого сезона. Мы с самого начала знали, что не будем торопиться с развитием персонажей – сказал Мотен.

Хоть cлова актера и не являются официальным подтверждением того, что шоу продлится до шестого сезона, они указывают на масштабные планы сценаристов и возможном долгосрочном будущем проекта. Второй сезон, съемки которого уже завершились, по словам актера Уолтона Гоггинса, будет "абсолютно на другом уровне".

Видео дня

Точной даты премьеры второго сезона Fallout пока что нет. Первый сезон вышел в апреле 2024-го, спустя два года после начала съемок, так что продолжение можно ожидать к началу 2026 года.

УНИАН советовал, в какие игры серии Fallout стоит сыграть после просмотра сериала от Amazon. Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища.

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