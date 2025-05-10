Главной причиной основания сообщества стала волна увольнений в январе 2024 года.

Команда Overwatch 2 объединилась в профсоюз, почти все сотрудники, не входящие в руководство или менеджмент, присоединились к Communications Workers of America (CWA), образовав Overwatch Gamemakers Guild.

По данным Kotaku, инициативу поддержали около 200 разработчиков, подавляющее большинство коллектива. Как сообщает CWA, нейтральный арбитр подтвердил, что участники либо подписали профсоюзные карточки, либо выразили желание вступить через онлайн-портал.

Формирование союза прошло в рамках соглашения о нейтралитете, подписанного между Microsoft и CWA, ещё в 2022 году, чтобы избежать давления на сотрудников со стороны работодателя.

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Но наличие этого соглашения не остановило волну сокращений. Один из участников профсоюза, тестировщик Blizzard Саймон Хедрик, рассказал, что массовое увольнение 1900 сотрудников в январе 2024 года стало для него личной точкой перелома. До этого момента он был доволен своей работой, но ситуация показала, насколько нестабильным может быть положение даже в крупной компании.

Среди причин, подтолкнувших разработчиков к объединению, - недовольство зарплатами, политикой по удалёнке, отсутствие гарантий при переработках, и, конечно, желание защитить себя от последствий внезапных увольнений.

Ранее мы рассказывали, что в Apex Legends представили нового персонажа, а через 24 часа его создательницу уволили. Хизер Вудвард попала под последнее сокращение в Electronic Arts.

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