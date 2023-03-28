Эпизод с видом сверху создавался под впечатлением от The Hong Kong Massacre.

Видеоигры настолько вплелись в массовую культуру, что даже небольшие инди-проекты могут стать источником вдохновения для кинематографа. Именно так произошло с картиной "Джон Уик 4". Одна из самых зрелищных сцен в ленте создавалась под впечатлением от The Hong Kong Massacre.

Об этом режиссер фильма Чад Стахелски рассказал в комментарии изданию SlashFilm. Он сообщил: "Но я видел одну видеоигру, и я выкрикну — кажется, она называлась The Hong Kong Massacre — они сделали этот вид сверху, и мы так много делали с большими дульными вспышками, и тут меня осенило: "Ну, если я буду выше, мы будем стрелять вот так и вот так, и это нарисует эти крутые линии дульной вспышкой, и если я получу правильный эффект мерцания, это будет как рисунок. Это выглядит очень круто". И это был другой способ усилить екшен и держать вас в режиме видеоигры".

The Hong Kong Massacre: что за игра

Это шутер с видом сверху от студии VRESKI и издательства Untold Tales. Игра вдохновлена серией Hotline Miami и фильмами Джона Ву.

Сюжет посвящен мести детектива за убийство своего напарника. Главный герой должен вихрем пронестись сквозь криминальным мир, убив всех злодеев.

Геймплей сосредоточен вокруг перестрелок. В The Hong Kong Massacre каждый враг гибнет от одной пули, но это правило касается и протагониста.

Чтобы эффективно устранять противников, нужно много прыгать, замедлять время, изучать и использовать окружение.

The Hong Kong Massacre вышла 22 января 2019 года на ПК и PlayStation 4, а позже добралась до Nintendo Switch. Игра получила 794 отзыва в Steam, 77% из которых положительные.

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