Кавер прозвучал на концерте группы Sea Power, которая написала музыку к игре.

Майки Гудман - голос Гарри Дюбуа и всех его личностей из Disco Elysium, неожиданно появился на сцене вместе с британской инди-группой Sea Power, авторами саундтрека к игре.

Он исполнил The Smallest Church in Saint-Saëns, культовую песню из побочного караоке-квеста, и не только спел её, а полностью перевоплотился в главного героя. На нём была зелёная куртка из игры, брюки клёш и, конечно же, Ужасный галстук, персонаж, которого он тоже озвучивал.

На видео, которое Гудман выложил в TikTok, видно, как он выходит на сцену, начиная с характерного, глубокого голоса Древнего рептильного мозга, одной из личностей Гарри, общающейся с ним на протяжении всей игры. Это один из восьми внутренних голосов, которые озвучивал Гудман.

Позже он вновь появился на сцене, зачитывая вступительные реплики рептильного мозга в формате spoken word, как интро к одной из песен Sea Power.

Гудман давно совмещает актёрство и музыку: он участник прогрессив-метал-группы SikTh и уже не раз экспериментировал с театральными выступлениями на музыкальной сцене. Но сам признался, что именно этот эпизод стал для него первым по-настоящему актёрским выступлением: "Я подумал: "Знаешь, это же мой первый настоящий театральный выход на сцену. Хотя я просто пою песню, на самом деле это спектакль"".

Что до самой песни The Smallest Church in Saint-Saëns - это стилизованная версия трека Sea Power The Smallest Church in Sussex, с отсылкой к игре в названии. В Disco Elysium песня становится мощной эмоциональной точкой: в зависимости от успеха, Гарри либо поёт её уверенным голосом рептильного мозга, либо срывается в болезненный фальцет Лимбической системы. Оба голоса - снова Гудман.

