Rockstar была бы вынуждена сильно порезать игру, чтобы выпустить её в этом году.

Rockstar наконец-то нарушила тишину касаемо GTA 6, выпустив новый трейлер. Но, как утверждает один из инсайдеров, якобы Rockstar в начале 2024 года начала резать контент, чтобы уложиться в релиз осенью 2025-го.

Об этом сообщил информатор GameRoll, в прошлом он публиковал точную информацию о главных героях GTA 6 задолго до второго трейлера. По его словам, без переноса на май 2026 года игра могла бы выйти в урезанном и значительно худшем виде.

GameRoll подчёркивает, что он не инсайдер, а просто человек с доступом к некоторой закрытой информации. Он не уточнил, какие именно функции оказались под ножом, и неизвестно, останутся ли они в итоге вырезанными или вернутся в игру благодаря дополнительному времени.

Видео дня

Это перекликается с ранней информацией от Bloomberg, где сообщалось, что никто в Rockstar не верил, что они успеют закончить GTA 6 к осени 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что новый трейлер GTA VI установил абсолютный рекорд, опередив фильмы Marvel. Rockstar говорит, что это крупнейший запуск видеоролика в истории.

Вас также могут заинтересовать новости: