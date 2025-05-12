Рассказываем, как правильно декларировать и перевозить средства в другие страны.

При планировании зарубежной поездки, особенно в страны Европейского Союза, стоит заранее узнать о правилах вывоза и ввоза наличных, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Ведь как украинское, так и европейское законодательство предусматривают четкие лимиты, процедуры декларирования и требования к документальному подтверждению происхождения средств.

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко рассказал УНИАН, сколько можно перевозить денег через границу без декларирования, что делать в случае превышения лимита, как декларировать средства при путешествиях всей семьей, и какие правила действуют уже по прибытии в ЕС.

Сколько денег можно перевозить через границу Украины

Согласно правилам Национального банка Украины, в 2025 году физическое лицо имеет право вывозить за пределы Украины до 10 000 евро или эквивалент в другой валюте - без письменного декларирования.

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"Если же вы перевозите сумму, превышающую этот лимит, необходимо проходить таможенный контроль. Нужно не только заполнить таможенную декларацию, но и иметь документы, подтверждающие происхождение средств - например, справку о снятии средств со счета", - рассказывает юрист Муренко.

Важно, что 10 000 евро - это лимит на одного человека, а не всю семью. И это дает пространство для легального вывоза значительно большей суммы, если вы путешествуете семьей.

По данным юриста, правила позволяют декларировать до 10 000 евро на каждого члена семьи, даже если это несовершеннолетний ребенок. Но важное условие - каждый человек должен физически пересекать границу и иметь при себе соответствующую сумму. То есть вы не можете указать в декларации, что 40 000 евро - это "на всех", если они фактически находятся у вас в одном конверте.

Также эксперт отмечает, что таможенники могут проверить не только факт декларирования, но и распределение средств между лицами. И если у них возникнет подозрение, что один человек пытается вывезти все "под прикрытием семьи" - могут возникнуть проблемы.

Сколько денег можно перевозить через границу Европы

Никита Муренко напоминает, что в ЕС действует правило: все суммы свыше 10 000 евро на одно лицо подлежат обязательному декларированию при пересечении внешней границы. Причем, независимо от того, являетесь ли вы гражданином ЕС, или Украины, или любой третьей страны.

Кроме того, стоит помнить: в некоторых государствах Европейского Союза действуют внутренние ограничения на наличные расчеты. Например, во Франции или Италии нельзя рассчитываться наличными сверх определенной суммы (часто это 1000-3000 евро). Соответственно, даже законно ввезенные средства не всегда можно будет использовать так, как вам удобно.

В то же время, по словам управляющего партнера юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры", по состоянию на 2025 год виртуальные активы декларированию не подлежат.

"Криптовалюта не является наличными или традиционным финансовым активом в понимании таможенного законодательства. Однако важно понимать: в случае, если вы планируете вывести криптовалюту в фиат (то есть обменять ее на евро) в ЕС, финансовые органы соответствующего государства могут потребовать налогового объяснения", - отмечает Муренко.

Юрист добавляет, что в странах вроде Германии или Испании обмен криптовалюты на наличные - это налоговое событие. И необходимо задекларировать доходы или иметь подтверждение происхождения актива.

Сколько денег на карте можно перевозить через границу и в самолете

Многие решают, что вместо вывоза наличных, лучше положить средства на карту - и рассчитываться или снимать их уже в Европе. И, как подтверждает юрист, это действительно самый безопасный и наименее рискованный способ перемещения крупных сумм.

На банковские переводы правила декларирования не распространяются. Но есть другие нюансы, особенно во время действия военного положения, такие как ограничения НБУ на перевод средств за границу, а также ограничения на снятие наличных за рубежом.

"И, наконец, стоит помнить: в случае продажи квартиры или другого имущества в Украине и последующего вывоза вырученных средств, заранее позаботьтесь о банковской выписке, договоре купли-продажи и справке об уплате налога с дохода. Это ваша защита при возникновении любых вопросов", - предупреждает юрист.

Также Никита Муренко рассказал, сколько денег можно перевозить в самолете по Европе. По его словам, если вы уже задекларировали определенную сумму при пересечении украинской границы, при дальнейших путешествиях внутри ЕС этого делать больше не нужно.

"После того как вы уже оказались в ЕС и задекларировали средства при въезде (если превысили 10 000 евро), перемещение наличных внутри Шенгенской зоны не регламентируется отдельными ограничениями. То есть, летая между Германией, Италией и Польшей, вам не нужно ничего декларировать повторно", - объясняет эксперт.

Однако и здесь есть свои нюансы. По словам юриста, полиция или таможенники в аэропорту могут осуществлять выборочные проверки, поэтому, если у вас при себе большая сумма наличных, лучше иметь при себе копию декларации, которую вы подавали на въезде в ЕС, а также документы, подтверждающие источник средств (на случай, если возникнут вопросы).

справка Никита Муренко Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Окончил Университет права и администрации в Жешуве (Польша), учился в Университете Озйегин (Турция) и Сегедском университете (Венгрия). Специализируется на хозяйственном, инвестиционном и банковском праве. Имеет более 5 лет юридической практики в Украине и ЕС. Начал карьеру в 2017 году с участия в уголовных и административных делах в Польше. Сотрудничал с прокуратурой Республики Польша, польскими судами и Интерполом. В 2019-2020 годах работал юрисконсультом в международном банке, что позволило ему глубже погрузиться в банковскую, финансовую и инвестиционную систему Европейского Союза. В 2020 году открыл собственную юридическую практику в Украине, где сосредоточился на защите бизнеса. Среди клиентов - украинские предприятия, политики и инвесторы.

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