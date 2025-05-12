Ранее разработчик уже обновил GTA III, Vice City и San Andreas для современных платформ.

Grand Theft Auto 6 выйдет только в мае следующего года, но Rockstar скрасит ожидание ремастером GTA 4 для современных платформ. Об этом рассказал инсайдер Tez2, который специализируется на проектах студии.

По его информации, работа над проектом ведется уже по меньшей мере год, а релиз может состояться до конца 2025 года. Предположительно, именно из-за планов по выпуску улучшенной версии Take-Two закрывает фанатские моды, связанные с переделкой GTA 4.

Согласно данным Tez2, идея выпустить ремастеры нескольких частей Grand Theft Auto возникла еще во время пандемии. Пока что были переизданы три классических части: GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, получившие обновленную графику и другие улучшения.

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Также Rockstar собирается выпустить переиздание Max Payne 3. По словам инсайдера, игра может попасть в бандл с ремейками первых двух частей от Remedy.

Выпуск ремастера GTA 4 до конца 2025 года выглядит логичным: он позволил бы геймерам скоротать время в ожидании GTA 6, которая должна была выйти этой осенью, но теперь ожидается только в мае 2026-го.

Недавно GTA 4 исполнилось 17 лет. В честь этого бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился закулисьем разработки игр, и рассказал, сколько всего пришлось вырезать ради "некст-гена".

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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