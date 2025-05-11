Росомаха и Люди Икс: что должно было появиться в отмененной игре по Человеку-пауку

Кроме того, Зеленый гоблин должен был стать вторым играбельным персонажем.

Человека-паука в играх воплощали не раз. Самый узнаваемый сегодня - от Insomniac, но в сердцах многих фанатов все еще живет версия 2005 года, Ultimate Spider-Man, игра, которая буквально была комиксом.

Эта интерпретация Питера Паркера - одна из самых узнаваемых, стилизованная под комикс с помощью технологии Cel shading, и за прошедшие годы она приобрела культовый статус. А теперь стало известно, что продолжение все-таки разрабатывалось и выглядело оно многообещающе, но Activision не дала ему шанса.

Художник Ян Хосфельд поделился концепт-артами и подробностями отмененной Ultimate Spider-Man 2. Сценарий уже был расписан, в нем планировалось возвращение Росомахи, камео Доктора Дума, а еще участие Сорвиголовы и клана Руки. Второстепенную, но важную роль играла бы Китти Прайд из вселенной X-Men.

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Вторым играбельным персонажем должен был стать Зеленый гоблин. По сюжету враги объединялись против Питера после раскрытия его личности. Основой для сценария служила арка комиксов Death of a Goblin, в которой Паук и Гоблин снова сталкивались после мнимой смерти последнего.

Геймплей расширяли как могли: боевые вертолеты, новые погодные эффекты (в том числе зимние), а карта Нью-Йорка пополнялась новыми районами - Бруклином и Кони-Айлендом.

Но продолжения так и не вышло, а в чем причина? Первая часть, по мнению Activision, продалась не так, как хотелось. В то же время студия Treyarch уже завалена работой: Call of Duty 3 и Spider-Man 3 на подходе.

Ранее мы рассказывали, что в сети опубликовали прохождение отмененной версии Until Dawn c Playstation 3. Изначально игра была от первого лица.

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