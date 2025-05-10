К концу года над сиквелом будет работать 160 человек.

CD Projekt раскрыла текущее состояние всех своих крупных проектов, а заодно обозначила вектор развития на ближайшие годы.

В интервью деловому изданию Parkiet финансовый директор компании Пётр Нелюбович подтвердил, что сразу несколько крупных проектов компании движутся вперёд.

Во-первых, юбилей "Ведьмак 3". Игра отпразднует десятилетие в мае, и к этому событию CD Projekt готовит целую серию мероприятий. Помимо глобального концертного тура, в планах дополнительные активности, подробности о которых пока держатся в секрете.

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Тем временем четвёртая часть "Ведьмака" находится в активной стадии производства. Над ней трудится свыше 400 разработчиков, это самая крупная команда в CD Projekt RED на текущий момент. Нелюбович подчёркивает, что проект более амбициозен, чем всё, что студия выпускала ранее.

Немного другая ситуация у сиквела Cyberpunk 2077 (внутреннее название — Orion). Сейчас над ним работает около 90 человек, но компания рассчитывает нарастить команду до 160 разработчиков к концу 2025 года. Проект готовится завершить этап концептуальной проработки и прототипирования и перейти к стадии препродакшена.

Кроме того, в CD Projekt делают ставку на порт Cyberpunk 2077 для Switch 2. Порт получил положительные отклики от тех, кто уже успел его опробовать, и Нелюбович говорит о высоких ожиданиях, особенно с учётом того, что это первый случай в истории CD Projekt, когда игра выходит одновременно с запуском новой консоли.

Третий по приоритетности проект - Hadar, первая полностью оригинальная интеллектуальная собственность CD Projekt RED, не связанная ни с "Ведьмаком", ни "Киберпанком". Его разработка находится на ранней стадии, основные этапы планирования завершены, но до полноценного продакшена ещё далеко.

Также компания не рассматривает ни покупку сторонних студий, ни продажу части бизнеса внешним инвесторам. CD Projekt подчёркивает, что ей важна независимость и контроль над собственными решениями, без необходимости подчиняться корпоративной политике внешних структур.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED поглотила компанию, которая делает мультиплеерный "Ведьмак". Теперь The Molasses Flood стали частью CDPR.

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