По слухам, Tarnished Edition выйдет 5 июня.

FromSoftware расширяет стартовый набор классов в Elden Ring вместе с выпуском Tarnished Edition, переиздания игры, приуроченного к релизу Nintendo Switch 2.

Как сообщает Eurogamer, в игру добавят два новых класса: Рыцарь Ид и Тяжёлый Рыцарь. Оба вдохновлены персонажами из предыдущих игр студии, а также получают уникальное снаряжение уже на старте.

Рыцарь Ид представляет собой лёгкий, но смертоносный билд. Он стартует с новым оружием - Milady, облегчённой версией двуручного меча, ранее доступного только после победы над одним из боссов в DLC.

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Тяжёлый Рыцарь, напротив, - типичный представитель медленных, но устойчивых бойцов. Он носит массивную чёрную броню без щита и вооружён новой версией тяжёлого изогнутого меча, напоминающего гигантский фальшион.

Tarnished Edition, по слухам, приурочена к запуску Nintendo Switch 2 5 июня, но весь контент, включая новые классы и оружие, также появится на ПК.

Тем временем FromSoftware работает над следующей игрой - The Duskbloods. Недавно геймдиректор проекта Хидетака Миядзаки поделился подробностями об игре.

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