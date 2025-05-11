В то же время Суини сравнил свой магазин со Steam, отметив, что над платформой Valve работали лучшие программисты.

Основатель и президент Epic Games Тим Суини дал большое интервью Лексу Фридману, где не только вскользь упомянул о прогрессе Unreal Engine 6, но и прямо высказался о проблемах Epic Games Store.

Если вы когда-либо жаловались на его медлительность или сырость - поздравляю, вы не одиноки. Сам Суини называет лаунчер "корявым" и признаёт, что Epic всё ещё не смогла довести его до уровня, достойного сравнения со Steam:

"Одна из причин, по которой люди называют Epic Games Launcher корявым, - это потому что он действительно корявый. Мы должны его улучшить. Сейчас над этим ведётся много работы. Жаль, что раньше мы не поставили удобство пользователей в приоритет".

Он отметил, что Valve разрабатывает Steam уже 15 лет, и над ним трудится большая команда лучших программистов. Epic, по его словам, всё это время делала выбор в пользу поддержки коммерческих функций: продажа разных изданий, апгрейды, витрины для партнёров и т.д.. А вот пользовательским удобствам доставалось по остаточному принципу: "Мы несколько раз чётко осознавали, что это упущение. Были рефакторинги, но это разочаровало и нас, и пользователей".

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Также он упомянул, что производительность лаунчера сильно зависит от географии пользователя: у кого-то он работает великолепно, у кого-то - как болото, особенно при большой библиотеке игр и удалённости от серверов компании.

В защиту своего детища Суини напоминает, что и Steam в начале тоже был не ахти, но Epic Games Store существует с декабря 2018 года. Прошло почти семь лет, это уже не ранний доступ.

Ранее мы рассказывали, что Epic Games обещает кэшбек на донат в Fortnite, но только если вы заплатите им, а не Apple. Компания вернёт 20% из задоначенной суммы, но при условии, что пользователь воспользуется платёжной системой Epic.

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