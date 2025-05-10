Хидеки Камия всегда открыт к предложениям от Capcom.

Японский геймдизайнер Хидеки Камия снова рядом с Capcom, пусть и не напрямую, но через свою новую студию Clovers, которая занимается продолжением культовой Okami. На этом фоне у ветерана японского экшн-дизайна проснулся аппетит к другим своим классическим играм.

В своём YouTube-видео Камия признался, что с удовольствием взялся бы за ремейк первого Devil May Cry.

По словам геймдизайнера, он редко возвращается к своим проектам после релиза, но иногда натыкается на фрагменты старых игр. И каждый раз в голову приходит мысль: "Этому уже почти 25 лет — видно по дизайну".

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Если бы такая возможность появилась, он бы сделал ремейк с нуля, по современным стандартам. Пока что это только фантазии, но, как говорит сам разработчик, если Capcom надумает делать ремейк Devil May Cry - он непременно им займётся.

В недавнем интервью японскому изданию GameSpark Камия также пояснил, что его студия Clovers не ограничится только старыми франшизами. Команда открыта и к оригинальным проектам.

Ранее мы рассказывали, что, возможно, актёр озвучки Данте проговорился, что Capcom делает Devil May Cry 6. А может и не делает, а актёр просто оговорился и фанаты услышали, что хотели.

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