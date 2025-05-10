В честь этого Уолтон Гоггинс разорвал свой грим гуля.

Съёмки второго сезона Fallout официально завершены, Amazon сообщила об этом через соцсети сериала.

Вместе с новостью появился короткий ролик, где Уолтон Гоггинс, сыгравший Гуля, эффектно избавляется от грима: буквально срывает его с лица, а кусок бросает в объектив.

Первый сезон шоу вышел в апреле 2024 года и быстро стал хитом не только среди зрителей, но и среди критиков. Сериал взял награды за лучшую адаптацию видеоигры на The Game Awards и Golden Joystick Awards, а на "Эмми" он дошёл до финала в категории "Лучший драматический сериал".

В актёрском составе остались Элла Пернелл, Аарон Мотен, Кайл Маклахлен и, конечно, Гоггинс. Второй сезон перенесёт зрителей в постапокалиптический Лас-Вегас, который под управлением миллиардера Мистера Хауса стал называться Нью-Вегас.

Ранее Уолтон Гоггинс заявлял, что второй сезон шоу "абсолютно на другом уровне". Гоггинс был большим поклонником первого сезона, но второй, по его мнению, обещает стать по-настоящему особенным.

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